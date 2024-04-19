На Киевщине легковушка влетела в автобус

Водитель Chevrolet пересек проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Калиновка Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автобуса.

Как сообщила полиция Киевской области, водитель автомобиля Chevrolet пересекал проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. В результате чего допустил столкновение с автобусом Renault.

На месте аварии работали правоохранители Броварского управления полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.