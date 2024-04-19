Бывший следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус проиграл кассацию и отсидит семь лет за решеткой

Кассационный уголовный суд Верховного Суд подтвердил приговор экс-должностному лицу Генпрокуратуры Сусу.

Источник фото: СМИ

Верховный Суд оставил без изменений наказание бывшему заместителю начальника Департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу. Речь идет о 7 годах лишения свободы. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

18 апреля Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений определение Апелляционной палаты ВАКС от 4 сентября 2023 года, которым бывший заместитель начальника Департамента – начальник управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус приговорен к 7 годам лишения свободы.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность определения апелляционного суда.

Таким образом Дмитрий Сус признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 УК Украины, и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В САП подчеркнули, что постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сменила приговор бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу с девяти до семи лет лишения свободы.

Бывший следователь Дмитрий Сус был осужден за незаконное завладение имуществом. Во время ряда обысков тот изъял и присвоил 9025 долларов и 192660 грн, игровые автоматы, мебель и другие вещи из подпольного казино. В последствии Сус продал имущество игорного заведения за 10 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.