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Бывший следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус проиграл кассацию и отсидит семь лет за решеткой

10:03, 19 апреля 2024
Кассационный уголовный суд Верховного Суд подтвердил приговор экс-должностному лицу Генпрокуратуры Сусу.
Бывший следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус проиграл кассацию и отсидит семь лет за решеткой
Источник фото: СМИ
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Верховный Суд оставил без изменений наказание бывшему заместителю начальника Департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу. Речь идет о 7 годах лишения свободы. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

18 апреля Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений определение Апелляционной палаты ВАКС от 4 сентября 2023 года, которым бывший заместитель начальника Департамента – начальник управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус приговорен к 7 годам лишения свободы.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность определения апелляционного суда.

Таким образом Дмитрий Сус признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 УК Украины, и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В САП подчеркнули, что постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сменила приговор бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу с девяти до семи лет лишения свободы.

Бывший следователь Дмитрий Сус был осужден за незаконное завладение имуществом. Во время ряда обысков тот изъял и присвоил 9025 долларов и 192660 грн, игровые автоматы, мебель и другие вещи из подпольного казино. В последствии Сус продал имущество игорного заведения за 10 тысяч долларов.

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