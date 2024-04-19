Колишній слідчий Генпрокуратури Дмитро Сус програв касацію й відсидить сім років за ґратами

Касаційний кримінальний суд Верховного Суд підтвердил вирок експосадовцю Генпрокуратури Сусу.

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Верховний Суд залишив без змін покарання колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Мова йде про 7 років позбавлення волі. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

18 квітня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 4 вересня 2023 року, якою колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса засуджено до 7 років позбавлення волі.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність ухвали апеляційного суду.

Таким чином, Дмитра Суса визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України, та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

У САП наголосили, що постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу з дев’яти до семи років позбавлення волі.

Колишнього слідчого Дмитра Суса засудили за незаконне заволодіння майном. Під час низки обшуків той вилучив і привласнив 9025 доларів і 192 660 грн, гральні автомати, меблі та інші речі з підпільного казино. Надалі Сус продав майно грального закладу за 10 тисяч доларів.

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