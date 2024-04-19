Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Колишній слідчий Генпрокуратури Дмитро Сус програв касацію й відсидить сім років за ґратами

10:03, 19 квітня 2024
Касаційний кримінальний суд Верховного Суд підтвердил вирок експосадовцю Генпрокуратури Сусу.
Колишній слідчий Генпрокуратури Дмитро Сус програв касацію й відсидить сім років за ґратами
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд залишив без змін покарання колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Мова йде про 7 років позбавлення волі. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

18 квітня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 4 вересня 2023 року, якою колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса засуджено до 7 років позбавлення волі.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність ухвали апеляційного суду.

Таким чином, Дмитра Суса визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України, та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

У САП наголосили, що постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу з дев’яти до семи років позбавлення волі.

Колишнього слідчого Дмитра Суса засудили за незаконне заволодіння майном. Під час низки обшуків той вилучив і привласнив 9025 доларів і  192 660  грн, гральні автомати, меблі та інші речі з підпільного казино. Надалі Сус продав майно  грального закладу за 10 тисяч доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До ЦК внесуть зміни стосовно порядку звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами

Зміни до Цивільного кодексу спрямовані на приведення у відповідність до Закону «Про споживче кредитування».

У Раді суддів нагадали, що суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території, не можна платити

Рада суддів підкреслила неможливість здійснення будь-яких виплат суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території України або стосовно яких відсутня інформація про перебування їх на підконтрольній Україні території.

Суддя у 2021 році вивезла дитину за кордон на лікування, взяла відпустку за власний рахунок і не здійснює правосуддя: що вирішили у Раді суддів

Суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Ольгу Білик, яка з 2021 року знаходиться за кордоном і взяла відпустку без збереження заробітної плати, наполегливо запрошують до роботи.

У Верховній Раді з’явився альтернативний законопроект про реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про соцвиплати

Авторами основного законопроекту виступають деякі судді адміністративних судів, а метою є зменшення навантаження на адмінсуди.

Зміни до КПК щодо строку досудового розслідування, реформа БЕБ, збільшення САП: що Україна має виконати в 2024 році для отримання фінансування від ЄС

Буде удосконалено положення що регулюють угоди про визнання винуватості і скасовано строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру, а також дозволено розгляд окремих справ одноособово суддею ВАКС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки