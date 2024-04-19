На Київщині легковик влетів у автобус

Водій «Chevrolet» перетнув проїжджу частину на заборонений сигнал світлофора.

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В селі Калинівка Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автобуса.

Як повідомила поліція Київської області, водій автомобіля «Chevrolet» перетинав проїжджу частину на заборонений сигнал світлофора. В результаті, чого допустив зіткнення з автобусом «Renault».

На місці аварії працювали правоохоронці Броварського управління поліції Київщини.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій влаштував «голлівудські перегони» та скоїв ДТП.

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