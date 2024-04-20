В Харьковской области будут судить женщину, которая украла со счета знакомой выплаты ВПО

Злоумышленница успела похитить при счете знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки в торгово-развлекательных сетях.

В Харьковской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, укравшей со счета знакомой выплаты ВПЛ.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в 2023 году к 22-летней жительнице г. Дергачи обратилась знакомая с просьбой помочь настроить мобильное приложение «Приват 24». Для этого пожилая женщина предоставила девушке свою банковскую карту и паспорт, где находился логин и пароль входа в кабинет.

Однако «благотворительница» помогать знакомой и не планировала. Она тайно откапывала логин и пароль в мобильное приложение и с их помощью оформила женщине статус ВПЛ через портал «Дія». Конечно, пожилая знакомая даже не знала, что без нее известная девушка проводит такие операции.

Воровка систематически переводила государственную помощь с карты женщины на собственные счета. Она успела похитить со счета знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки в торгово-развлекательных сетях.

Обвиняемую будут судить в Киевском районном суде г. Харькова. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

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