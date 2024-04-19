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Украина и Германия обсуждают запуск совместных оборонных проектов в ближайшие дни

21:39, 19 апреля 2024
Украина и Германия обсуждают создание заводов по обслуживанию бронетехники и производству артиллерийских боеприпасов.
Украина и Германия обсуждают запуск совместных оборонных проектов в ближайшие дни
Источник фото: ostwest.tv
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Украина и Германия ведут переговоры о совместных проектах в сфере военного производства. По информации Politico, в Киеве сейчас находится делегация из Германии под руководством министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Согласно сообщению, немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который уже поставлял оружие Украине, намерен развивать оборонную промышленность Украины. Планируется создание заводов по обслуживанию легкой бронетехники и производству артиллерийских боеприпасов.

Среди членов немецкой делегации, прибывшей в Украину, также представители компании Diehl, занимающейся производством систем противовоздушной обороны IRIS-T, а также FAE-Group и Quantum Systems, которые поставляют машины для разминирования и разведывательные дроны.

По данным издания, ожидается, что в течение следующих дней Хабек и правительство Украины объявят несколько немецко-украинских проектов в промышленности, некоторые из которых будут под усиленной безопасностью.

Также в состав делегации входят две энергетические компании, которые планируют обеспечить в Украине децентрализованное производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии.

Немецкий чиновник, который рассказал об этом визите, отметил, что Хабек выразил разочарование медленными темпами западной помощи Украине, что побудило его брать инициативу собственноручно.

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