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В Ровенской области агрофирму обязали передать Фонду госимущества дамбы за 2,3 млрд грн

07:18, 20 апреля 2024
В результате незаконной государственной регистрации прав на недвижимое имущество комплекс гидротехнических сооружений, находившийся в собственности государственного предприятия, перешел в частную собственность.
В Ровенской области агрофирму обязали передать Фонду госимущества дамбы за 2,3 млрд грн
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В Ровенской области в государственную собственность вернут гидротехнические сооружения стоимостью более 2,3 млрд гривен, сообщила областная прокуратура.

Решением Хозяйственного суда Ровенской области удовлетворены исковые требования Варашской окружной прокуратуры и обязано частное общество вернуть в государственную собственность комплекс гидротехнических сооружений общей площадью 170 859 кв. м, которые расположены на территории Варасского района.

Как установила прокуратура, в 2016 году в результате незаконной государственной регистрации прав на недвижимое имущество комплекс гидротехнических сооружений, общей стоимостью свыше 2,3 млрд гривен, который в то время находился в собственности государственного предприятия, перешел в частную собственность.

В дальнейшем в результате внесения этих защитных дамб в уставный капитал частного юридического лица и их последующей перепродажи указанное имущество оказалось в собственности одной из киевских агрофир.

Поскольку государственное предприятие, которому принадлежали спорные гидротехнические сооружения, уже приватизировано – их передадут в региональное отделение Фонда госимущества Украины, которое сможет его эффективно использовать для получения государством прибыли.

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