На Рівненщині агрофірму зобов'язали передати Фонду держмайна дамби за 2,3 млрд грн

Внаслідок незаконної державної реєстрації прав на нерухоме майно комплекс гідротехнічних споруд, який перебував у власності державного підприємства, перейшов у приватну власність.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині в державну власність повернуть гідротехнічні споруди вартістю понад 2,3 млрд гривень, повідомила обласна прокуратура.

Рішенням Господарського суду Рівненської області задоволено позовні вимоги Вараської окружної прокуратури та зобов’язано приватне товариство повернути в державну власність комплекс гідротехнічних споруд загальною площею 170 859 кв м, які розташовані на території Вараського району.

Як встановила прокуратура, у 2016 році внаслідок незаконної державної реєстрації прав на нерухоме майно комплекс гідротехнічних споруд, загальною вартістю понад 2,3 млрд гривень, який на той час перебував у власності державного підприємства, перейшов у приватну власність.

У подальшому внаслідок унесення цих захисних дамб до статутного капіталу приватної юридичної особи та їх подальшого перепродажу вказане майно опинилося у власності однієї з київських агрофір.

Оскільки державне підприємство, якому належали спірні гідротехнічні споруди, наразі вже приватизоване – їх передадуть до регіонального відділення Фонду держмайна України, яке зможе його ефективно використовувати для отримання державою прибутку.

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