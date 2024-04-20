У Харкові чоловік ошукав родичів померлих осіб за нібито поховання на цвинтарі

Суми, які просив шахрай, за свої «послуги» варіювались від 500 до 1500 гривень.

У Харкові викрили та повідомили про підозру 44-річному чоловіку за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у 2022 році підозрюваний розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою «14 кладовище м. Харків», додавши фотознімки, геолокацію та власний номеру телефону для подальшого зв’язку.

Чоловік ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував «допомогу» за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб.

Під час бесіди харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як «аванс» та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошових коштів.

Суми, які просив шахрай, варіювались від 500 до 1500 гривень. Після цього він зникав.

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