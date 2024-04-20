Практика судів
  1. В Україні

У Харкові чоловік ошукав родичів померлих осіб за нібито поховання на цвинтарі

07:00, 20 квітня 2024
Суми, які просив шахрай, за свої «послуги» варіювались від 500 до 1500 гривень.
У Харкові чоловік ошукав родичів померлих осіб за нібито поховання на цвинтарі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові викрили та повідомили про підозру 44-річному чоловіку за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у 2022 році підозрюваний розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою «14 кладовище м. Харків», додавши фотознімки, геолокацію та власний  номеру телефону для подальшого зв’язку.

Чоловік ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував «допомогу» за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб.

Під час бесіди харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як «аванс» та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошових коштів.

Суми, які просив шахрай, варіювались від 500 до 1500 гривень. Після цього він зникав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Офісу протидії рейдерству Мінюсту Віктор Дубовик йде з посади

Віктор Дубовик займав посаду очільника Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції майже 4 роки.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді