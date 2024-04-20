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В Харькове мужчина обманул родственников умерших за якобы захоронение на кладбище

07:00, 20 апреля 2024
Суммы, которые просил мошенник, за свои услуги варьировались от 500 до 1500 гривен
В Харькове мужчина обманул родственников умерших за якобы захоронение на кладбище
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В Харькове разоблачили и сообщили о подозрении 44-летнему мужчине по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в 2022 году подозреваемый разместил страницу на интернет-ресурсе Google Maps под названием «14 кладбище г. Харьков», добавив фотоснимки, геолокацию и собственный номер телефона для дальнейшей связи.

Мужчина никогда не был сотрудником этого кладбища, однако предлагал «помощь» якобы за предоставление услуг в связи с погребением умерших лиц.

Во время беседы харьковчанин посылал людям квитанцию на оплату услуг как «аванс» и обсуждал дальнейшие действия по выполнению услуг по захоронению после поступления денежных средств.

Суммы, которые просил мошенник, варьировались от 500 до 1500 гривен. После этого он исчезал.

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