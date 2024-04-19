Україна та Німеччина обговорюють запуск спільних оборонних проектів в найближчі дні

Україна та Німеччина обговорюють створення заводів з обслуговування бронетехніки та виробництва артилерійських боєприпасів.

Джерело фото: ostwest.tv

Україна та Німеччина ведуть переговори про спільні проекти у сфері військового виробництва. За інформацією Politico, у Києві наразі перебуває делегація з Німеччини під керівництвом міністра економіки ФРН Роберта Хабека.

Згідно з повідомленням, німецький оборонний концерн Rheinmetall, який вже постачав зброю Україні, має намір розвивати оборонну промисловість України. Планується створення заводів з обслуговування легкої бронетехніки та виробництва артилерійських боєприпасів.

Поміж членів німецької делегації, яка прибула до України, також представники компанії Diehl, що займається виробництвом систем протиповітряної оборони IRIS-T, а також FAE-Group і Quantum Systems, які постачають машини для розмінування та розвідувальні дрони.

За даними видання, очікується, що протягом наступних днів Хабек і уряд України оголосять декілька німецько-українських проектів у промисловості, деякі з яких будуть під посиленою безпекою.

Також до складу делегації входять дві енергетичні компанії, які планують забезпечити в Україні децентралізоване виробництво електроенергії за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Німецький чиновник, який розповів про цей візит, зазначив, що Хабек висловив розчарування повільними темпами західної допомоги Україні, що спонукало його брати ініціативу власноруч.

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