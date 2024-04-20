На Харківщині судитимуть жінку, яка вкрала з рахунку знайомої виплати ВПО

Зловмисниця встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

На Харківщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки, яка вкрала з рахунку знайомої виплати ВПО.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у 2023 році до 22-річної мешканки м. Дергачі звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

Проте «добродійка» допомогати знайомій і не планувала. Вона таємно відкопіювала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія». Звісно, літня знайома навіть не знала, що без її відома дівчина проводить такі «операції».

Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

Обвинувачену судитимуть в Київському районному суді м. Харкова. Зловмисниці загрожує до 15 років увʼязнення.

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