В Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, – Макрон

Президент Франции отметил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями, а у европейских партнеров Украины ограничены ресурсы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности построить в Украине систему ПВО, подобную израильской. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, у европейских партнеров Украины ограничены ресурсы и возможности.

Также он отметил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями и вкладывал в нее много средств.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", - сказал президент Франции.

Напомним, что в США заявили, что не будут защищать небо в Украине от российских атак, чтобы не втягиваться в войну с рф.

Президент Владимир Зеленский призвал передать Украине минимум семь систем Patriot или подобных зенитно-ракетных комплексов, предоставить миллион артиллерийских снарядов, ракеты большой дальности и авиацию.

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