В Україні неможливо побудувати таку ж систему протиповітряної оборони, як в Ізраїлі, – Макрон

Президент Франції зазначив, що Ізраїль вибудовував свою систему ППО десятиліттями, а у європейських партнерів України обмежені ресурси.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО, подібну до ізраїльської. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, у європейських партнерів України обмежені ресурси та можливості.

Також він зазначив, що Ізраїль вибудовував свою систему ППО десятиліттями і вкладав в неї багато коштів.

"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що в США заявили, що не захищатимуть небо в Україні від російських атак, щоб не втягуватися у війну з рф.

Президент Володимир Зеленський закликав передати Україні принаймні сім систем Patriot чи подібних зенітно-ракетних комплексів, надати мільйон артилерійських снарядів, ракети великої дальності та авіацію.

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