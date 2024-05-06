В Украине отмечают День пехоты: что еще празднуют 6 мая

6 мая в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это молодой праздник, основанный в 2019 году.
День пехоты решили отмечать именно 6 мая, поскольку именно в этот день 1648 казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это первая победная битва Национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.
Украинские пехотинцы – это военные механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, составляющие основу боевого могущества Сухопутных войск.
Также 6 мая отмечается Международный день коучинга. Инициатива основания этого события происходит от сертифицированного мастер-коуча из США Джерри Удельсона. Главная цель дня – донести особое значение этой профессии как средства профессионального и личностного развития.
Кроме этого, в Израиле сегодня Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста, в Болгарии, Грузии, Черногории – День святого Георгия Победоносца, в Габоне, Ливане, Сирии – День мучеников, в Дании – День кофе, в Турции – праздник Встречи Весны, в США – День медсестер, День напитков, День организатора встреч и собраний, в Великобритании – Майский праздник.
Верующие чтят память Иова Многострадального.
Памятные события:
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