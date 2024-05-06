В Украине отмечают День пехоты: что еще празднуют 6 мая

6 мая украинские пехотинцы получают поздравления с профессиональным праздником.

6 мая в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это молодой праздник, основанный в 2019 году.

День пехоты решили отмечать именно 6 мая, поскольку именно в этот день 1648 казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это первая победная битва Национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.

Украинские пехотинцы – это военные механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, составляющие основу боевого могущества Сухопутных войск.

Также 6 мая отмечается Международный день коучинга. Инициатива основания этого события происходит от сертифицированного мастер-коуча из США Джерри Удельсона. Главная цель дня – донести особое значение этой профессии как средства профессионального и личностного развития.

Кроме этого, в Израиле сегодня Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста, в Болгарии, Грузии, Черногории – День святого Георгия Победоносца, в Габоне, Ливане, Сирии – День мучеников, в Дании – День кофе, в Турции – праздник Встречи Весны, в США – День медсестер, День напитков, День организатора встреч и собраний, в Великобритании – Майский праздник.

Верующие чтят память Иова Многострадального.

Памятные события:

1920 - Завершился Первый зимний поход Армии УНР, за время которого армия прошла 2500 км, воюя против белых и красных, несмотря на болезни и холод, выстояла и удачно выполнила задание;

1937 - В штате Нью-Джерси (США) при приземлении взорвался крупнейший в мире немецкий трансатлантический цеппелин-великан дирижабль LZ 129 "Гинденбург", из-за чего погибло 35 человек. Это событие положило конец эпохе дирижаблей. Цеппелин имел размер более 240 метров в длину и весил 242 тонны;

1944 - Британцы выпустили из тюрьмы Махатму Ганди;

1953 - Американский хирург Джон Гибон первым успешно применил "искусственное сердце-легкие";

1958 - В Уэльсе состоялась последняя смертная казнь;

1968 - В связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли университет Сорбонна.

1987 - На самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км);

1990 - Открыта государственная граница между Молдовой и Румынией;

1991 - Украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;

1992 - Принята конституция республики Крым;

1994 - Торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель;

2023 - Коронация Чарльза III и королевы-консорта Камиллы.

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