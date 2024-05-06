В Україні відзначають День піхоти: що ще святкують 6 травня

6 травня українські піхотинці отримують привітання з професійним святом.

6 травня в Україні святкують День піхоти Збройних сил України. Це молоде свято, яке заснували у 2019 році.

День піхоти вирішили відзначати саме 6 травня, оскільки саме цього дня 1648 року козаки здобули перемогу в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва Національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.

Українські піхотинці – це військові механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, що складають основу бойової могутності Сухопутних військ.

Також 6 травня відзначають Міжнародний день коучингу. Ініціатива заснування цієї події походить від сертифікованого майстер-коуча зі США Джеррі Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного та особистісного розвитку.

Крім цього, в Ізраїлі сьогодні Йом а-Шоа - День пам'яті жертв Голокосту, у Болгарії, Грузії, Чорногорії - День святого Георгія Побідоносця, у Габоні, Лівані, Сирії - День мучеників, у Данії - День кави, у Туреччині - свято Зустрічі Весни, у США - День медсестер, День напоїв, День організатора зустрічей і зібрань, у Великій Британії - Травневе свято.

Віряни вшановують пам'ять Йова Багатостраждального.

Пам’ятні події:

1920 - Завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, незважаючи на хвороби та холод, вистояла і вдало виконала завдання;

1937 - У штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через що загинуло 35 осіб. Ця подія покінчила з епохою дирижаблів. Цеппелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки і важив 242 тонни;

1944 - Британці випустили з в'язниці Махатму Ганді;

1953 - Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував "штучне серце-легені";

1958 - В Уельсі відбулася остання смертна кара;

1968 - У зв'язку з вуличними боями в Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.

1987 - На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом (20150,92 км);

1990 - Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 - Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 - Ухвалено конституцію республіки Крим;

1994 - Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією - Євротунель;

2023 - Коронація Чарльза III і королеви-консорта Камілли.

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