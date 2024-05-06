В Україні відзначають День піхоти: що ще святкують 6 травня

6 травня в Україні святкують День піхоти Збройних сил України. Це молоде свято, яке заснували у 2019 році.
День піхоти вирішили відзначати саме 6 травня, оскільки саме цього дня 1648 року козаки здобули перемогу в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва Національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.
Українські піхотинці – це військові механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, що складають основу бойової могутності Сухопутних військ.
Також 6 травня відзначають Міжнародний день коучингу. Ініціатива заснування цієї події походить від сертифікованого майстер-коуча зі США Джеррі Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного та особистісного розвитку.
Крім цього, в Ізраїлі сьогодні Йом а-Шоа - День пам'яті жертв Голокосту, у Болгарії, Грузії, Чорногорії - День святого Георгія Побідоносця, у Габоні, Лівані, Сирії - День мучеників, у Данії - День кави, у Туреччині - свято Зустрічі Весни, у США - День медсестер, День напоїв, День організатора зустрічей і зібрань, у Великій Британії - Травневе свято.
Віряни вшановують пам'ять Йова Багатостраждального.
Пам’ятні події:
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