160 тысяч гривен за помощь в оформлении договоров пользования землей: будут судить директора департамента «Укрнафты»

Обвиняемый предложил своей знакомой пользоваться и обрабатывать 30 га земли за «ежегодный платеж».

Судят директора департамента ПАО «Укрнафта», который требовал 160 тысяч гривен за помощь в оформлении договоров пользования землей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из департаментов ПАО «Укрнафта» по обвинению в получении денег за влияние на должностных лиц компании, уполномоченных на заключение договоров пользования земельными участками компании, сопряженном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369- 2 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность начальника одного из управлений ПАО «Укрнафта», предложил своей знакомой, с которой с 2010 года работал в частном обществе, пользоваться и осуществлять обработку 30 га земли, находящейся во владении и распоряжении управления «Полтаванафтогаз» Укрнафта».

Фигурант предложил женщине платить ему лично 80 тысяч гривен в качестве ежегодного платежа за пользование землей, на что она согласилась.

В дальнейшем, в 2022 году, из-за проблем со сбором урожая, женщина не выплатила должностному лицу 80 тысяч гривен за пользование земельными участками. После этого фигурант начал посылать ей в мессенджере сообщения, в которых угрожал, что заберет участки и будет препятствовать сбору урожая.

Пользуясь земельными участками, женщина неоднократно просила чиновника заключить с ней официальный договор, который закрепил бы ее право на пользование землей, однако фигурант отмечал, что достаточно платить ему лично 80 тысяч гривен в год и уверял, что не будет никаких проблем.

Во время очередной встречи с указанным должностным лицом в декабре 2023 года женщина снова инициировала процесс официального оформления ее права на пользование землей. По данному предложению мужчина сообщил, что сначала женщина должна уплатить ему лично 160 тыс. грн. за пользование земельными участками за 2022-2023 годы, а уже потом он поможет ему и договорится с уполномоченными лицами о заключении с ним договоров на аренду земли.

Деньги обвиняемый получал в несколько этапов. Первую часть в размере 80 тысяч гривен фигурант получил от женщины в январе 2024 года, находясь у железнодорожного вокзала Киева, в собственном автомобиле. Во время получения второй части – 80 тысяч гривен на том же месте фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого с целью обеспечения конфискации имущества.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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