Кабмин провел заседание: какие решения приняли 17 мая

Кабмин внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных и Порядок ведения Единого реестра акцизных накладных.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров в пятницу, 17 мая, провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до Закону України «Про захист інтересів субʼєктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо поновлення звітності у сфері державного експортного контролю». Метою проекту Закону є забезпечення державного експортного контролю за кінцевим використанням товарів та поновлення звітності субʼєктів здійснення міжнародних передач товарів; своєчасне та належне виконання Україною своїх міжнародних зобовʼязань у сфері міжнародного контролю за передачами озброєнь, нерозповсюдженням зброї масового знищення, запобіганню тероризму. Законопроектом, зокрема, пропонується доповнити ЗУ «Про захист інтересів субʼєктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» положенням, яке поновить обовʼязок субʼєктів міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання подавати звітність, передбачену статтею 22 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

- Внесено зміни до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Уточнено строк зарахування здобувачів вищої освіти на навчання, підстави їх відрахування, умови відшкодування вартості навчання у разі відрахування. Передбачено можливість подання документів для вступу на навчання на адресу електронної пошти приймальної комісії закладу вищої освіти у разі введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, встановлення режиму надзвичайної ситуації, карантину.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 09.11.2016 N 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» у звʼязку з набранням чинності Законом України від 22.02.2024 N 3587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління».

- Затверджено, відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 ЗУ «Про подолання туберкульозу в Україні», норми харчування у регіональних фтизіопульмонологічних центрах, реабілітаційних, паліативних та хоспісних відділеннях, що надають медичні послуги в умовах стаціонару для людей, які хворіють на туберкульоз. Визнано такою, що втратила чинність,постанову КМУ від 27.12.2001 N 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.02.2022 N 120 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти». Викладено у новій редакції Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. Передбачено, серед іншого, спрямування субвенції на створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) за технологічною моделлю «базова кухня», «опорна кухня», «фабрика-кухня»шляхом здійснення відбору проектів із використанням Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови обʼєктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури.

- Затверджено, відповідно до абзацу другого частини пʼятої статті 67 ЗУ «Про правотворчу діяльність», Порядок здійснення правового моніторингу щодо підзаконних нормативно-правових актів. Порядок визначає механізм організації та здійснення правового моніторингу щодо підзаконних нормативно-правових актів, який здійснюється відповідно до ЗУ «Про правотворчу діяльність». Метою такого моніторингу є відстеження, аналіз та оцінка реалізації прийнятих підзаконних нормативно-правових актів.

- Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 35 ЗУ «Про правотворчу діяльність», Положення про Єдиний глосарій правових термінів. Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного глосарія правових термінів, внесення до нього та обробки інформації, а також доступу до інформації, що міститься у Глосарії. Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, правильного розуміння і тлумачення термінів та надання допомоги субʼєктам правотворчої діяльності під час підготовки нормативно-правових та інших актів. Власником і розпорядником Глосарія та майнових прав на програмне забезпечення визначено державу в особі Мінʼюсту. Володільцем інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційній системі та/або завантажується з неї, також є Мінʼюст.

- Утворено Координаційну раду з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Затверджено склад Координаційної ради та Положення про неї. Передбачено, що Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, утвореним з метою забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими обʼєднаннями, організаціями та установами під час вирішення питань, повʼязаних із створенням, функціонуванням Національного військового меморіального кладовища, організацією та проведенням заходів з увічнення памʼяті загиблих (померлих) осіб, поховання (перепоховання) яких може здійснюватися на Національному кладовищі.

- Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних та Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» та ЗУ N 2918-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг». У Порядках замінено поняття «кваліфікований електронний підпис» поняттям «кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису»; замінено поняття «кваліфікована електронна печатка» поняттям «кваліфікована електронна печатка або удосконалена електронна печатка», а поняття «телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем» поняттям «електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем».

- Внесено зміни до Положення про Міністерство освіти і науки України з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Уточнено, що МОН бере участь у реалізації державної політики з утвердження української національної та громадянської ідентичності.

- Внесено зміни у розділ «Міндовкілля» додатку «Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних задля приведення у відповідність до ЗУ «Про пестициди і агрохімікати», «Про управління відходами», «Про охорону атмосферного повітря», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для реалізації проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)», що фінансується відповідно до Грантової угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05.09.2023 N TFOC2310 в частині управління проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)». Цілями використання бюджетних коштів є підвищення рівня доступу домогосподарств до відремонтованих будинків, що були пошкоджені внаслідок збройної агресії рф проти України.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Дитячого фонду Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки сімей з дітьми, спрямованого на державну підтримку таких сімей, які проживають на територіях, визначених програмними документами ЮНІСЕФ за узгодженим рішенням сторін і потребують допомоги, для подолання наслідків збройної агресії рф проти України. Визначено механізм виплати грошової допомоги за рахунок коштів ЮНІСЕФ сімʼям з дітьми, у складі яких є особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю віком до 18 років або які є багатодітними з дітьми до 18 років або у складі є одинока мати (одинокий батько) або сімʼя з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою, а також сім’ї з дітьми з числа зазначених осіб, які проживають на територіях Сумської та Харківської областей, які з 1 травня 2024 підлягають (підлягали) обовʼязковій евакуації, або інших областей, визначених ЮНІСЕФ.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Передбачено надання компенсації с/г товаровиробникам за гуманітарне розмінування за власні кошти земельних ділянок с/г призначення, розташованих на забруднених територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на забруднених територіях, які були тимчасово окуповані, у період з 24.02.2022 по 15.04.2024. Удосконалено механізм розгляду заяв на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель с/г призначення юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми або фізичних осіб-підприємців, які виробляють товарну с/г продукцію на земельних ділянках, які перебувають у їх власності, та /або на орендованих ними земельних ділянках с/г призначення, бюджетною установою «Центр гуманітарного розмінування» та прийняття відповідного рішення. Забезпечено взаємодію стосовно обміну інформацією між бюджетною установою «Центр гуманітарного розмінування» та Центром протимінної діяльності щодо результатів проведення нетехнічного обстеження земельних ділянок сертифікованими операторами протимінної діяльності, на які подано заяву на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель с/г призначення.

- Прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, але не пізніше закінчення дії правового режиму воєнного стану, встановити порядок обмеження реклами азартних ігор, що здійснюється шляхом обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу. Установлено, що: реєстрація організаторами азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена; під час проведення азартних iгop в lнтернеті організатори азартних ігор зобов'язані: запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця; після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо: ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць; максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i максимального часу його участі в азартніи грі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

- Виділено з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів, що здійснюються рф, Фонду державного майна на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 725,6 млн гривень для здійснення заходів з відновлення інфраструктурних об’єктів Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго».

- Призначено 96 стипендій Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту строком на один рік.

- Передбачено, відповідно до статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства», застосування акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» у своїй діяльності Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 N 118.

- Виділено Фонду державного майна з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 826 млн. 230 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ «Центренерго», повʼязаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією рф проти України. Головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним виконавцем нової бюджетної програми визначено Фонд державного майна, одержувачем бюджетних коштів - ПАТ «Центренерго», яке виконує функції замовника робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, обʼєктів виробничого комплексу, інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових обʼєктів та майна, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 11.04.2018 N 336 «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», в частині виключення агента (АТ «Державний експортно-імпортний банк України») та виключення норми щодо сплати комісії за виконання агентських функцій з реалізації проекту.

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