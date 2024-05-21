В Одессе задержали рэкетиров, которые «выбивали» из граждан несуществующие долги

В случае несогласия отдать деньги злоумышленники преследовали потерпевших, прибегали к избиению и психологическому давлению.

В Одессе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам организованной группы по факту вымогательства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, ранее неоднократно судимый за корыстные преступления житель Одессы организовал деятельность группы, занимавшейся вымогательством средств у местных жителей.

Участники группы специализировались на «выбивании» несуществующих долгов. В случае несогласия отдать деньги – преследовали пострадавших, прибегали к избиению и психологическому давлению. Также угрожали физической расправой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертвы передавали деньги.

В настоящее время правоохранители уже установили трех граждан, которым нанесен ущерб более чем на полторы тысячи долларов США.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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