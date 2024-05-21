В Одесі затримали рекетирів, які «вибивали» з громадян неіснуючі борги

У разі незгоди віддати гроші зловмисники переслідували потерпілих, вдавалися до побиття й психологічного тиску.

У Одесі правоохоронці викрили та повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи за фактом вимагання.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, раніше неодноразово судимий за корисливі злочини житель Одеси організував діяльність групи, яка займалася вимаганням коштів у місцевих мешканців.

Учасники групи спеціалізувалися на «вибиванні» неіснуючих боргів. У разі незгоди віддати гроші – переслідували потерпілих, вдавалися до побиття й психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою. Побоюючись за своє життя та здоров’я, жертви передавали кошти.

Наразі правоохоронці вже встановили трьох громадян, яким спричинено збитки на понад півтори тисячі доларів США.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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