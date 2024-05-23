МОН утвердило сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам

Утверждены программы по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины и географии для школ.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что утвердило модифицированные (сокращенные) образовательные программы украиноведческого компонента.

Программы по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины и географии можно использовать для тех учеников, которые пропустили обучение или долго не учились по украинским образовательным программам. В частности, это дети за границей и дети, вынужденно находящиеся на временно оккупированных территориях.

Программы сформированы на основе модельных учебных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, по украинскому языку и украинской литературе для 5–7 классов, истории Украины для 5–6 классов, географии для 6–9 классов, учебных программ по указанным предметам для 8–11 классов, утвержденных МОН. Их также могут использовать организации и учреждения, обучающие детей в лагере и/или воскресной школе.

Учитывая потребности и интересы учащихся, учителя могут адаптировать программы.

Ребенок, обучающийся по сокращенной программе, имеет право на зачисление оценок по другим предметам, полученным за границей, добавили в МОН.

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