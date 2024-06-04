Кабмин провел заседание: какие решения приняли 4 июня

Правительство дополнило список оснований для отказа в изготовлении мандата на право осуществления военной капелланской деятельности.

Кабинет Министров во вторник, 4 июня, провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмином было:

­— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки». Законопроектом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, вчинену 19.04.2024 у м. Вашингтоні. Рамковою Угодою передбачено, що Уряд Республіки Корея надає можливість отримувати кредити від Фонду економічного розвитку і співробітництва до максимальної суми зобов'язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент 2 мільярди 100 мільйонів доларів США на 2024-2029 роки для фінансування кредитних проектів Фонду в Україні. Умови для кожного окремого проекту будуть визначені в кожній окремій Кредитній угоді.

— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, вчинену 11.04.2024 в м. Міхаловце. Укладення Угоди сприятиме подальшій реалізації права на працю, підтримці рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ України в Словацькій Республіці на взаємній та постійній основі.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 31.10.2023 N 1137 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 N 314» з метою забезпечення належного виконання положень ЗУ «Про управління відходами» субʼєктами господарювання, які здійснюють операції з оброблення відходів в умовах збройної агресії РФ. Подовжено строк дійсності поданих субʼєктами господарювання декларацій про провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів на чотири календарних місяці.

— Внесено зміни до Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності з метою приведення його у відповідність до положень ЗУ від 21.03.2024 N 3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Доповнено перелік підстав для видання Державною службою України з етнополітики та свободи совісті наказу про відмову у виготовленні мандату новою підставою, зокрема, належністю кандидата на посаду військового капелана до релігійної організації, що визнана такою, що входить до структури (є частиною) релігійної організації, керівний центр (управління) якої знаходиться в державі, визнаній такою, що здійснила збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.

— Внесено зміни до Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру». Врегульовано відносини щодо адміністративного провадження стосовно одержання юридичними та фізичними особами посвідчення про право роботи з пестицидами, зокрема, щодо забезпечення права таких осіб на участь в адміністративному провадженні, яке розпочинається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин за їх заявою. Запроваджено можливість отримання субʼєктом звернення послуг з проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та одержання посвідчення про право роботи з пестицидами за однією (єдиною) заявою до територіального органу Держпродспоживслужби або центру надання адміністративних послуг тощо.

— Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Хмельницькій області та виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, відповідні памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 27.03.2013 N 295 «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України». Виключено, згідно звернення Федерації роботодавців України, з переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється, та з переліку товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України, нові транспортні засоби, що класифікуються у товарних позиціях 8703, 8704 згідно з УКТЗЕД, та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються у товарній підкатегорії 8707 10 90 90 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться з метою модернізації, переобладнання або виробництва транспортних засобів та поміщуються у митний режим переробки на митній території України підприємствами, основним видом діяльності яких є виробництво автотранспортних засобів (клас 29.10, група 29.1, розділ 29 КВЕД ДК 009:2010).

— Затверджено, відповідно до частини третьої статті 97 ЗУ «Про Національну поліцію», Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського. Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції, установ, закладів професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Національної поліції, поліцейських, зокрема курсантів, слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських, які були відряджені до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але із звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях.

— Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил. Надано дозвіл Генеральному штабу Збройних Сил визначати військові частини (підрозділи) Збройних Сил, які будуть учасниками експериментального проекту, та встановлювати порядок допуску фахівців надавачів соціальної послуги на території військових частин (підрозділів) Збройних Сил, які є учасниками експериментального проекту. Удосконалено механізм подання звернень військовослужбовців та членів їхніх сімей за отриманням соціальної послуги в межах реалізації експериментального проекту, фіксації фахівцями надавачів соціальних послуг інформації про відсутність військовослужбовця в місці постійної дислокації військової частини (підрозділу) Збройних Сил, що є учасником експериментального проекту. Передбачено надання можливості декільком командам надавачів соціальної послуги надавати соціальну послугу в одній визначеній військовій частині (підрозділі) Збройних Сил, що є учасником експериментального проекту.

— Внесено зміни до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та до переліку державних закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, видатки на які здійснюються з державного бюджету, з метою впорядкування діяльності Військового ліцею Державної прикордонної служби України й фінансування ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та організації проведення навчальної, виробничої практики курсантів Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

— Затверджено, відповідно до ЗУ «Про індустріальні парки», Порядок надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, а також здійснення компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Порядок визначає механізм надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, а також здійснення компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, в тому числі на деокупованих територіях, за рахунок коштів державного бюджету. Державне стимулювання передбачається надавати керуючим компаніям, ініціаторам створення - субʼєктам господарювання за такими видами:

надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній звʼязку, засобів тепло -, газо -, водо - та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків;

надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Установлено, що на час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування зупиняється дія постанови КМУ від 28.10.2022 N 1208 «Про затвердження Порядку надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків». Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 28.10.2022 N 1207 «Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків» та постанову КМУ від 03.01.2023 N 10 «Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - субʼєктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж».

— Викладено у новій редакції додаток «Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій, на 2024 рік» до постанови КМУ від 10.05.2024 N 524 «Про розподіл у 2024 році коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку». Встановлено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій, для Михайло-Коцюбинського ліцею Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області відповідно до рішення комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб освіти і науки МОН у сумі 59 млн 266, 304 тис. гривень.

— Внесено зміни до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України. Надано визначення термінів «фінансові сторони» та «агент із забезпечення». Передбачено, що доступне іпотечне кредитування громадян України здійснюється Укрфінжитлом та через уповноважені ним субʼєкти, які уклали з Укрфінжитлом генеральну угоду, в межах власних коштів Укрфінжитла та залучених кредитних коштів, які, зокрема, можуть бути забезпечені гарантіями міжнародних установ та організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Встановлено, що у разі залучення фінансовими сторонами юридичних та/або фінансових радників до проведення юридичного та/або фінансового аудиту Укрфінжитла, та/або уповноважених cyбʼєктів, та/або підготовки будь-якої документації, пов'язаної із фінансуванням, та/або супроводження фінансування, компенсація (відшкодування) вартості ïx послуг здійснюється Укрфінжитлом відповідно до умов договорів про відшкодування витрат за послуги зовнішніх юридичних та/або фінансових радників або на підставі інших фінансових документів, укладених згідно з правилами i процедурами, встановленими фінансовими сторонами.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 14.05.2024 № 603 «Про деякі питання сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України» у частині виключення повноваження Мінфіну визначати порядок моніторингу виконання матриці реформ, зобов’язань за програмами фінансової підтримки та зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Доручено Міністерству фінансів забезпечити створення на базі програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів модуля системи моніторингу виконання зобов’язань України та/або Кабінету Міністрів України перед Європейським Союзом, іноземними державами, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, донорськими установами та зобов’язань, які передбачені міжнародними договорами України, міжнародними договорами КМУ та іншими програмними і проектними документами в рамках таких договорів, яка передбачає перелік заходів, передбачених зобов’язаннями; визначення суб’єктів моніторингу, відповідальних за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями; визначення строків здійснення зазначених заходів. Доручено Мінфіну забезпечити проведення моніторингу виконання матриці реформ. Доручено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю державних органів, відповідальних за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями (суб’єктам моніторингу): забезпечити актуалізацію інформації про результати здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями; забезпечити комунікацію з відповідними представниками ЄС, іноземними державами, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, донорськими установами.

— Внесено зміну до постанови КМУ 07.05.2024 N 516 «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації». Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття постанови КМУ 07.05.2024 N 516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше).

— Погоджено пропозицію Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби стосовно реалізації до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за межами України, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням, експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Порядок визначає процедуру прийняття у громадян України, які перебувають за межами України, документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також видачі їм оформлених документів розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

— Внесено зміни до Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України та до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Визначено Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

— Внесено зміну в додаток до постанови КМУ від 27.12.2017 N 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977». Виключено Республіку Сінгапур із Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

— Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», селище Крутоярка Синельниківського району Дніпропетровської області до категорії сіл.

— Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», селище Правда Синельниківського району Дніпропетровської області до категорії сіл.

— Визнано за доцільне залучення коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації проекту «НОМЕ: Компенсація за знищене житло» у розмірі 100 млн євро.

— Спрямовано за спеціальним фондом державного бюджету кошти грантів у сумі 2 млрд 463 млн 774,5 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про надання гранту (Проект «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (ФЧГК) для малих фермерських господарств в Україні») (Проект «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, який діє в якості розпорядника Цільового фонду одного донора для Проекту «Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (ФЧГК) для малих фермерських господарств в Україні», вчиненої 30.08.2023, Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України), вчиненої 07.11.2023, Міністерству аграрної політики та продовольства на: нову бюджетну програму (видатки розвитку) у сумі 443 млн 630 тис. гривень з метою збільшення статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві; бюджетну програму «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» (видатки розвитку) у сумі 2 млрд 2 млн 440 тис. грн; нову бюджетну програму (видатки споживання) у сумі 17 млн 704,5 тис. грн з метою створення та функціонування Групи управління Проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

— Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, у 2024 році в сумі 2 млрд 195 млн 171,762 тис. грн для територіальних громад Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

— Схвалено проект Грантової та Проектної угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства освіти і науки України («Одержувач») та Українським фондом соціальних інвестицій («УФСІ») («Організація - виконавець Проекту») та Кредитною установою для відбудови («KfW»), Франкфурт-на-Майні («KfW») на надання 20 млн 500 тис. євро - Професійна освіта в Східному партнерстві II - BMZ-№ 2021 67 963.

— Викладено у новій редакції додаток 10 «Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя між місцевими бюджетами Кіровоградської області на 2024 рік» до розпорядження КМУ від 27.12.2023 N 1211 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя між місцевими бюджетами у 2024 році». Передбачено додаткову дотацію на 2024 рік для бюджету Олександрійської міської територіальної громади у сумі 4800 тис. грн за рахунок залучення нерозподіленого залишку коштів зазначеної дотації.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 млн 938,7 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт будівель державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровʼя України», які були зруйновані під час ракетних обстрілів.

— Схвалено проект Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про створення представництва Групи AFD в Україні та діяльність Французького агентства розвитку, PROPARCO та Expertise France в Україні. Угодою визначаються правила, що застосовуються до створення та діяльності представництва Групи AFD, місія якого – реалізація проектів у сферах, що сприяють стабільності та розвитку, боротьбі з бідністю та рівності для ефективної реалізації плану відновлення України в умовах триваючої військової агресії рф.

— Визнано за доцільне залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма відновлення України ІІІ» у розмірі 100 млн євро.

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