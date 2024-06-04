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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 14 судей в местные суды

13:04, 4 июня 2024
Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 14 судей в местные суды
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В четверг, 4 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 14 судей на должности в местные суды:

Борисенко Александра Александровича – на должность судьи Жовтневого районного суда города Харькова;

Тренич Анны Григорьевны – на должность судьи Залещицкого районного суда Тернопольской области;

Байдуж Юлии Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Полтавской области;

Максименко Дмитрий Романович – на должность судьи Монастырищенского районного суда Черкасской области;

Балацкой Ольги Романовны – на должность судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Красноборова Александра Валерьевича – должность судьи Подольского районного суда в Киеве;

Кузьминой Богданы Николаевны – должность судьи Хозяйственного суда Кировоградской области;

Ластовичака Виктора Юрьевича – на должность судьи Раховского районного суда Закарпатской области;

Михалюк Ольги Васильевны – на должность судьи Любашевского районного суда Одесской области;

Смык Марины Николаевны – на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;

Бокова Александра Николаевича – на должность судьи Суворовского районного суда города Одессы;

Кузьменко Сергея Леонидовича – на должность судьи Первомайского горрайонного суда Харьковской области;

Попадюка Святослава Степановича – на должность судьи Оржицкого районного суда Полтавской области;

Смовж Ольги Юлиановны – на должность судьи Звенигородского районного суда Черкасской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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