Правительство согласовало увольнение с должности председателя Хмельницкой РГА: кадровые решения

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о ряде кадровых решений, принятых на заседании правительства 4 июня.
Так, сегодня правительство:
- назначило Владимира Кустурова заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
- согласовало назначение Валентины Назаренко главой Роменской районной государственной администрации Сумской области.
- согласовало увольнение Анатолия Катеренчука с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.
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