Правительство согласовало увольнение с должности председателя Хмельницкой РГА: кадровые решения

Кабмин также назначил Владимира Кустурова замглавы Госпродпотребслужбы.

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о ряде кадровых решений, принятых на заседании правительства 4 июня.

Так, сегодня правительство:

- назначило Владимира Кустурова заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

- согласовало назначение Валентины Назаренко главой Роменской районной государственной администрации Сумской области.

- согласовало увольнение Анатолия Катеренчука с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

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