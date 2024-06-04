Уряд погодив звільнення з посади голови Хмельницької РДА: кадрові рішення

Кабмін також призначив Володимира Кустурова заступником голови Держпродспоживслужби.

Фото: КМУ

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про низку кадрових рішень, ухвалених на засіданні уряду 4 червня.

Так, сьогодні уряд:

- призначив Володимира Кустурова заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

- погодив призначення Валентини Назаренко головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

- погодив звільнення Анатолія Катеренчука з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

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