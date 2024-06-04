ВРП внесе Зеленському подання про призначення 14 суддів до місцевих судів

Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

У четвер, 4 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 14 суддів на посади до місцевих судів:

Борисенка Олександра Олександровича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Тренич Анни Григорівни – на посаду судді Заліщицького районного суду Тернопільської області;

Байдуж Юлії Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Полтавської області;

Максименка Дмитра Романовича – на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

Балацької Ольги Романівни – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Красноборова Олександра Валерійовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Кузьміної Богдани Миколаївни – на посаду судді Господарського суду Кіровоградської області;

Ластовичака Віктора Юрійовича – на посаду судді Рахівського районного суду Закарпатської області;

Михалюк Ольги Василівни – на посаду судді Любашівського районного суду Одеської області;

Смик Марини Миколаївни – на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Бокова Олександра Миколайовича – на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Кузьменка Сергія Леонідовича – на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Попадюка Святослава Степановича – на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;

Смовж Ольги Юліанівни – на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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