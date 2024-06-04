Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення 14 суддів до місцевих судів

13:04, 4 червня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 14 суддів до місцевих судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 4 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 14 суддів на посади до місцевих судів:

Борисенка Олександра Олександровича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Тренич Анни Григорівни – на посаду судді Заліщицького районного суду Тернопільської області;

Байдуж Юлії Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Полтавської області;

Максименка Дмитра Романовича – на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

Балацької Ольги Романівни  – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Красноборова Олександра Валерійовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Кузьміної Богдани Миколаївни – на посаду судді Господарського суду Кіровоградської області;

Ластовичака Віктора Юрійовича – на посаду судді Рахівського районного суду Закарпатської області;

Михалюк Ольги Василівни – на посаду судді Любашівського районного суду Одеської області;

Смик Марини Миколаївни – на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Бокова Олександра Миколайовича – на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Кузьменка Сергія Леонідовича – на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Попадюка Святослава Степановича – на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;

Смовж Ольги Юліанівни – на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студента іноземного вишу забрали до ТЦК і зарахували до списків особового складу за один день – суд визнав незаконними дії ТЦК

Студент апелював до того, що навчається за кордоном та має відстрочку, а також визнаний обмежено придатним, але його забрали до ТЦК – суд визнав незаконним рішення щодо призову.

Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці

Відстрочки у зв’язку з бронюванням, яке надано за рішенням Мінекономіки, продовжені на 3 місяці.

Повторний медогляд щодо придатності до військової служби: суд вказав, що не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття висновку ВЛК

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

«Якість і швидкість експертиз Міністерства юстиції суттєво покращаться завдяки новим мобільними ДНК - лабораторіям» — заступник міністра юстиції Андрій Гайченко

Нові ДНК – лабораторії, які передали Україні партнери зі США, дозволять українським експертам проводити генетичні дослідження прямо у районах, де відбувалися бойові дії або у місцях скоєння злочинів.

Верховний Суд виявив колізію у законодавстві, що регулює умови виплати одноразової допомоги на сім'ю у разі смерті потерпілого

Позивачка зазначила, що вона є дружиною померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві, однак відповідачі відмовили їй у призначенні одноразової допомоги, оскільки вважали, що для її отримання сім`ї потерпілого необхідно подати документи, що підтверджують однакову адресу реєстрації місця проживання з потерпілим.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва