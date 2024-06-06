Телохранители, водители грузовиков, автобусов или даже тракторов: в Минэкономики хотят переучить женщин на «мужские» профессии

Важным вызовом для экономики стала мобилизация квалифицированных работников в ряды ВСУ.

Основными вызовами украинской экономики являются дефицит электроэнергии и недостаток квалифицированных работников в связи с мобилизацией.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила важность «переучения» женщин на профессии, которые пользуются большим спросом. В частности, речь идет о «мужских» профессиях, таких как телохранители, водители транспорта промышленности.

«Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто «мужскими» профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда», – отметила Свириденко во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Она выразила надежду, что рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.

Свириденко также напомнила, что из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас вынуждена ограничивать потребление электроэнергии как для бизнеса, так и населения по всей стране.

«Обе эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей. Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования. Надеемся, что ЕБРР поддержит наши инициативы и со своей стороны поможет профинансировать проекты восстановления энергетики», – сказала Свириденко.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук предложила набирать женщин для работы в ТЦК.

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