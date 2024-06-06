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Тілоохоронці, водійки вантажівок, автобусів або навіть тракторів: у Мінекономіки хочуть перенавчати жінок на «чоловічі» професії

19:03, 6 червня 2024
Важливим викликом для економіки стала мобілізація кваліфікованих працівників до лав ЗСУ.
Тілоохоронці, водійки вантажівок, автобусів або навіть тракторів: у Мінекономіки хочуть перенавчати жінок на «чоловічі» професії
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Основними викликами для української економіки є дефіцит електроенергії та нестача кваліфікованих працівників у зв’язку із мобілізацією.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості «перенавчання» жінок на професії, які мають більший попит. Зокрема, йдеться про «чоловічі» професії, такі як тілоохоронці, водії транспорту промисловості.

«Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто «чоловічі» професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці», – зазначила Свириденко під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Вона висловила сподівання, що розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і з боку українського бізнесу.

Свириденко також нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз вимушена обмежувати споживання електроенергії як для бізнесу, так і для населення по всій країні.

«Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики», – сказала Свириденко.

Раніше очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук запропонувала набирати жінок для роботи в ТЦК.

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