Кабмин согласовал принудительное изъятие в интересах государства Одесского НПЗ

Это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности рф и его резидентов, - АРМА.

Кабинет Министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства Одесского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в АРМА.

По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности рф и ее резидентов, что касается корпоративных прав в размере 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств перед резидентами рф, а также 100%. уставный фонд компании "Энергия и газ Украина".

Он напомнил, что АРМА уже разработала дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", который к наложению на него ареста принадлежал пророссийскому бизнесмену.

В настоящее время НПЗ по решению суда находится в управлении АРМА.

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