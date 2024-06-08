Кабмін погодив примусове вилучення в інтересах держави Одеського НПЗ

Це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності рф та його резидентів, - АРМА.

Кабінет Міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави Одеського нафтопереробного заводу. Про це повідомили в АРМА.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності рф та її резидентів, що стосується корпоративних прав у розмірі 99,5766 % акцій цього заводу і його боргових зобов’язань перед резидентами рф, а також 100% статутного фонду компанії "Енергія і газ Україна".

Він нагадав, що АРМА вже розробила дорожню карту щодо подальшого розвитку та використання потужностей арештованого ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який до накладення на нього арешту належав проросійському бізнесмену.

Наразі НПЗ, за рішенням суду, перебуває в управлінні АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.