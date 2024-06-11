Закарпатец пытался провезти через «зеленый коридор» партию подакцизных 360 жидкостей для вейпов

Поняв, что «встрял», водитель начал утверждать, что коробка с товаром не его, ее передали в Словакии.

Источник фото: UkraineCustoms

Закарпатские таможенники на пункте пропуска «Ужгород-автомобильный» помешали ввозу незадекларированных и подакцизных товаров для вейпинга из Словакии. Во время проверки багажного отсека микроавтобуса, таможенники обнаружили почти 360 флаконов с жидкостью для электронных сигарет различных торговых марок в фабричной упаковке. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Несмотря на то, что водитель, 67-летний житель Закарпатья, выбрал «зеленый коридор», уверяя, что не перевозит товара, который требует декларирования, таможенники обнаружили нарушения. Водитель утверждал, что коробку с товаром ему передал малознакомый человек в Словакии для перевозки в Мукачево. Однако это не спасло его от ответственности.

"Хотя до проведения таможенного контроля водитель, 67-летний житель Закарпатья, выбрал „зеленый коридор“, делая вид добропорядочного гражданина, который придерживается отечественного законодательства. Еще и устно уверял, что не перемещает товар, общая стоимость которого более 500 евро и требует обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей. Поняв, что «встрял» в неприятности, мужчина «сбросил» вину на малознакомое лицо, которое в Словакии якобы передало коробку с товаром для перевозки в Мукачево", - рассказали таможенники.

За недекларирование товаров, таможенники составили два протокола в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Все незадекларированные жидкости для вейпинга (239 штук без содержания никотина и 100 штук с никотином) торговых марок «RIOT PUNX», «DINNER LADY» и «ELFLIQ», которые не имели марок акцизного сбора Украины, были изъяты. Их окончательную стоимость установит эксперт.

Таможня также сообщила о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, по статье 204 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года в Украине действуют ограничения на ввоз жидкостей для вейпов с не табачными вкусами. Согласно этим правилам, запрещено ввозить заправки к вейпам в резервуарах объемом более 10 мл, а превышение этих норм приводит к штрафным санкциям.

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