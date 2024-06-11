Закарпатець намагався провезти через «зелений коридор» партію підакцизних 360 рідин для вейпів

Зрозумівши, що «встряг», водій почав стверджувати, що коробка з товаром не його, її передали в Словаччині.

Джерело фото: UkraineCustoms

Закарпатські митники на пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» завадили ввезенню незадекларованих та підакцизних товарів для вейпінгу зі Словаччини. Під час перевірки багажного відсіку мікроавтобусу, митники виявили майже 360 флаконів з рідиною для електронних сигарет різних торгових марок у фабричній упаковці. Про це повідомила Державна митна служба України.

Незважаючи на те, що водій, 67-річний житель Закарпаття, обрав «зелений коридор», запевняючи, що не перевозить товару, який потребує декларування, митники виявили порушення. Водій стверджував, що коробку з товаром йому передала малознайома особа в Словаччині для перевезення в Мукачево. Однак це не врятувало його від відповідальності.

«Хоча до проведення митного контролю водій, 67-річний житель Закарпаття, обрав «зелений коридор», вдаючи добропорядного громадянина, який дотримується вітчизняного законодавства. Ще й усно запевняв, що не переміщує товару, загальна вартість якого понад 500 євро і потребує обов’язкового декларування та сплати митних платежів. Зрозумівши, що «встряг» у неприємності, чоловік «скинув» провину на малознайому особу, яка в Словаччині ніби-то передала коробку з товаром для перевезення в Мукачево», – розповіли митники.

За недекларування товарів, митники склали два протоколи відповідно до статті 471 Митного кодексу України. Усі незадекларовані рідини для вейпінгу (239 штук без вмісту нікотину і 100 штук з нікотином) торгових марок «RIOT PUNX», «DINNER LADY» та «ELFLIQ», які не мали марок акцизного збору України, були вилучені. Їхню остаточну вартість встановить експерт.

Митниця також повідомила про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, за статтею 204 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що з 1 липня 2023 року в Україні діють обмеження на ввезення рідин для вейпів з не тютюновими смаками. Згідно з цими правилами, заборонено ввозити заправки до вейпів в резервуарах об'ємом більше 10 мл, а перевищення цих норм призводить до штрафних санкцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.