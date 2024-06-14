Самозанятое лицо не получало доход в течение года: надо ли подавать декларацию

Если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получались другие доходы, кроме доходов от независимой деятельности, такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие дополнения в зависимости от вида полученного дохода.

Налоговая служба в Херсонской области объясняет, предоставляет ли физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, приложение Ф2 к декларации об имущественном положении и доходах, если в течение отчетного периода доход от такой деятельности не получало.

Отмечается, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, представляют налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее – Декларация) по результатам отчетного года в соответствии с разд. IV НКУ в сроки, предусмотренные для плательщиков налога на доходы физических лиц, в которой наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, представляют Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 НКУ).

Приложения являются составной частью Декларации и без Декларации недействительны. Приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях (п. 2 разд. II Инструкции).

Кроме того, п. 49.2 ст. 49 НКУ установлено, что налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является.

Следовательно, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода не получался доход от такой деятельности, то обязанности представления Декларации, в том числе приложения Ф2, у указанного лица не возникает.

В то же время, если лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в течение отчетного периода получались другие доходы, кроме доходов от независимой профессиональной деятельности, то такое лицо обязано подать Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода.

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