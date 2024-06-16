Практика судов
  1. В Украине

В какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения оно должно содержать: разъяснение

07:54, 16 июня 2024
Налоговое требование может направляться контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.
В какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения оно должно содержать: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, в какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения она должна содержать.

Отмечается, что согласно п. 59.3 ст. 59 Налогового кодекса Украины налоговое требование вместе с подробным расчетом суммы налогового долга направляется не раньше первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных датах и ​​времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения (п. 59.4 ст. 59 НКУ).

Согласно п. 59.1 ст. 59 НКУ в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика нне превышает ста восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3060 грн).

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определенный п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не раньше дня возникновения налогового долга в сумме, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто не будет проходить ВЛК и кто сможет стать на военный учет дистанционно – Кабмин внес существенные изменения в порядок ведения военного учета

Кабмин внес ряд существенных изменений в порядок ведения военного учета и в порядок проведения призыва на военную службу.

Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности будут пересмотрены – Денис Маслов

В Верховной Раде думают, как сделать так, чтобы «судей перестали привлекать за все подряд».

Украина не должна сбавлять темп реформ по преодолению коррупции и уклонению от уплаты налогов – спецпредставитель США Пенни Прицкер

Поддержка партнеров зависит от проведения реформ в Украине – специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Кабинет министров во время переговоров с иностранными партнерами должен учитывать позиции законодательной и судебной ветвей власти – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что правительство вместе с иностранными партнерами самостоятельно решают, что и как необходимо реформировать в судебной власти Украины.

Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду