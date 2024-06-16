В какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения оно должно содержать: разъяснение

Налоговое требование может направляться контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, в какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения она должна содержать.

Отмечается, что согласно п. 59.3 ст. 59 Налогового кодекса Украины налоговое требование вместе с подробным расчетом суммы налогового долга направляется не раньше первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и права налогового залога, размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных датах и ​​времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения (п. 59.4 ст. 59 НКУ).

Согласно п. 59.1 ст. 59 НКУ в случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика нне превышает ста восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3060 грн).

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определенный п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не раньше дня возникновения налогового долга в сумме, что превышает сто восемьдесят не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

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