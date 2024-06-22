Кабмин утвердил новые нормы для спортивных мероприятий

Изменения касаются норм расходов по проведению спортивных мероприятий государственного и международного уровня.

Кабинет Министров на заседании утвердил новые нормы для спортивных мер. В частности, внесены изменения в Постановление №704 от 6 августа 2008 года.

Как сообщается, обновили дополнение, определяющее размеры вознаграждений для спортсменов и их тренеров. В настоящее время предусмотрены награды для участников Кубка мира по футболу для спортсменов с последствиями детского церебрального паралича.

«Решения правительства помогают ликвидировать дискриминационные барьеры, которые имели место в спорте лиц с инвалидностью», - сказал глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный.

Также внесли изменения в Постановление №689 от 18 сентября 2013 года. Эти изменения касаются норм расходов на проведение спортивных мероприятий государственного и международного уровня. В частности, изменили приложения 1 и 4 для учета потребностей спортсменов с инвалидностью.

В приложении 1 обновлены группы видов спорта, признанные в Украине. Это поможет лучше учесть дневные потребности спортсменов. В приложении 4 изменили денежные нормы расходов по обеспечению спортсменов лекарственными средствами, медицинскими изделиями и диетическими добавками.

Новые нормы привели в соответствие с действующим законодательством Украины.

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