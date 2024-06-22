Кабмін затвердив нові норми для спортивних заходів

Зміни стосуються норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня.

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні затвердив нові норми для спортивних заходів. Зокрема, внесено зміни до Постанови № 704 від 6 серпня 2008 року.

Як повідомляється, оновили додаток, який визначає розміри винагород для спортсменів та їхніх тренерів. Віднині передбачено винагороди для учасників Кубка світу з футболу для спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу.

«Рішення Уряду допомагають ліквідувати дискримінаційні барʼєри, які мали місце у спорті осіб з інвалідністю», - сказав очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

Також урядовці внесли зміни до Постанови № 689 від 18 вересня 2013 року. Ці зміни стосуються норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня. Зокрема, змінили додатки 1 та 4 для врахування потреб спортсменів з інвалідністю.

У додатку 1 оновили групи видів спорту, які визнані в Україні. Це допоможе краще враховувати добові потреби спортсменів. У додатку 4 змінили грошові норми витрат на забезпечення спортсменів лікарськими засобами, медичними виробами та дієтичними добавками.

Нові норми привели у відповідність до чинного законодавства України.

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