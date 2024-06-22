Практика судів
  1. Суспільство

Липень розпочнеться з магнітних бурь: які дні будуть небезпечними

17:47, 22 червня 2024
У липні прогнозують кілька магнітних бур.
Липень розпочнеться з магнітних бурь: які дні будуть небезпечними
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Липень розпочнеться з магнітних бурь, які вплинуть на метеозалежних людей. 

На липень 2024 року припадає одразу кілька магнітних бур, і сонячна активність очікується на початку місяця, зазначають у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Слабка магнітна буря очікується 1 липня. Вона триватиме всього 6 годин, і мало хто зможе відчути її силу.

Буря середньої сили очікується 5 липня. Багато хто відчуватиме головний біль, і найсильніше можуть постраждати метеозалежні.

Сильна магнітна буря очікується 10 липня.

Для уникнення проблем зі здоров’ям під час магнітних бур слід дотримуватись наступних правил:

  • висипатися
  • пити достатню кількість води
  • робити прогулянки на свіжому повітрі
  • збалансовано харчуватись

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконуючий обов’язки керівника апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Рада схвалила законопроект

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Рада схвалила законопроект про штрафи до 17 тисяч грн за невиконання вимог Військовій поліції

Військову поліцію наділять правом під час проведення перевірок або службових розслідувань звертатися із запитами до юридичних осіб усіх форм власності, які обов’язкові для виконання.

ВККС призначила кваліфоцінювання суддям, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності: список

Призначено кваліфікаційне оцінювання 12 суддям місцевих суддів та судді Верховного Суду.

Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що адвокатура залишається нереформованою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси