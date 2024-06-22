Липень розпочнеться з магнітних бурь: які дні будуть небезпечними

У липні прогнозують кілька магнітних бур.

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Липень розпочнеться з магнітних бурь, які вплинуть на метеозалежних людей.

На липень 2024 року припадає одразу кілька магнітних бур, і сонячна активність очікується на початку місяця, зазначають у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Слабка магнітна буря очікується 1 липня. Вона триватиме всього 6 годин, і мало хто зможе відчути її силу.

Буря середньої сили очікується 5 липня. Багато хто відчуватиме головний біль, і найсильніше можуть постраждати метеозалежні.

Сильна магнітна буря очікується 10 липня.

Для уникнення проблем зі здоров’ям під час магнітних бур слід дотримуватись наступних правил:

висипатися

пити достатню кількість води

робити прогулянки на свіжому повітрі

збалансовано харчуватись

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