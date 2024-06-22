В Нацполіції формуються нові бойові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони – Клименко

Очільник МВС зазначив, що якщо раніше поліцейський, який працював одну добу, мав відпочинок три доби, то тепер максимум один день.

Джерело фото: НПУ

В Національній поліції України формуються нові бойові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Глава МВС зазначив, що наразі 50% поліцейських залучені до стабілізаційних заходів, документування воєнних злочинів, евакуації населення, а також безпосередньо беруть участь у бойових діях.

«Раніше поліцейський, який працював одну добу, мав відпочинок три доби. Сьогодні поліцейський, який працює одну добу, має відпочинок максимум один день. Навантаження виросло десь у 2,5 – 3 рази й воно зараз буде ще зростати», – заявив Ігор Клименко.

Також очільник МВС розповів, що попри бронювання, 25 тисяч поліцейських виконують свої функції безпосередньо в областях, де ведуться активні бойові дії, або які наближені до кордону з рф та рб.

Ще понад 6 тисяч – безпосередньо у складі бригад беруть участь у відсічі російської агресії проти України.

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