В Нацполиции формируются новые боевые бригады, которые в ближайшее время усилят Силы обороны – Клименко

Глава МВД отметил, что если раньше полицейский, который работал одни сутки, имел отдых трое суток, то теперь максимум один день.

Источник фото: НПУ

В Национальной полиции Украины формируются новые боевые бригады, которые в ближайшее время усилят Силы обороны. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода».

Глава МВД отметил, что в настоящее время 50% полицейских привлечены к стабилизационным мерам, документированию военных преступлений, эвакуации населения, а также непосредственно берут участие в боевых действиях.

«Раньше полицейский, который работал одни сутки, имел отдых трое суток. Сегодня полицейский, который работает одни сутки, имеет отдых максимум один день. Нагрузка выросла где-то в 2,5 – 3 раза, и она сейчас будет еще расти», – заявил Игорь Клименко.

Также глава МВД рассказал, что, несмотря на бронирование, 25 тысяч полицейских выполняют свои функции непосредственно в областях, где ведутся активные боевые действия, или которые приближены к границе с рф и рб.

Еще более 6 тысяч – непосредственно в составе бригад участвуют в отпоре российской агрессии против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.