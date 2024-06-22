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В Нацполиции формируются новые боевые бригады, которые в ближайшее время усилят Силы обороны – Клименко

17:29, 22 июня 2024
Глава МВД отметил, что если раньше полицейский, который работал одни сутки, имел отдых трое суток, то теперь максимум один день.
В Нацполиции формируются новые боевые бригады, которые в ближайшее время усилят Силы обороны – Клименко
Источник фото: НПУ
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В Национальной полиции Украины формируются новые боевые бригады, которые в ближайшее время усилят Силы обороны. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода».

Глава МВД отметил, что в настоящее время 50% полицейских привлечены к стабилизационным мерам, документированию военных преступлений, эвакуации населения, а также непосредственно берут участие в боевых действиях.

«Раньше полицейский, который работал одни сутки, имел отдых трое суток. Сегодня полицейский, который работает одни сутки, имеет отдых максимум один день. Нагрузка выросла где-то в 2,5 – 3 раза, и она сейчас будет еще расти», – заявил Игорь Клименко.

Также глава МВД рассказал, что, несмотря на бронирование, 25 тысяч полицейских выполняют свои функции непосредственно в областях, где ведутся активные боевые действия, или которые приближены к границе с рф и рб.

Еще более 6 тысяч – непосредственно в составе бригад участвуют в отпоре российской агрессии против Украины.

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