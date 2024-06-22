В Украине заработала электронная карта услуг для ветеранов войны

Для облегчения поиска необходимых сервисов ресурс позволяет отфильтровать информацию по критериям.

В Украине заработала электронная карта услуг, которая должна помочь ветеранам и ветеранкам, а также членам их семей и семьям погибших защитников найти необходимые услуги, предоставляемые государством или различными организациями.

Как отмечают в Минреинтеграции, там собрана информация и адреса организаций, оказывающих психологическую поддержку, медицинские услуги, проводят мероприятия по патриотическому воспитанию, а также оказывают другие услуги по развитию ветеранских объединений, предпринимательских инициатив ветеранов и т.д.

Алгоритм работы с сервисом:

Перейти по ссылке на веб-сайт с электронной картой.

Выбрать необходимую область, общину, тип услуг.

В открывшейся таблице ознакомиться с описанием опций, предоставляемых в пределах выбранной услуги.

Выбрать организацию для получения требуемых услуг.

Для облегчения поиска необходимых сервисов электронный ресурс позволяет отфильтровать информацию по следующим критериям:

местом предоставления услуг в областях и общинах;

типами услуг;

их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.

Отмечается, что для удобства пользователей и полноты данных электронная карта будет обновляться каждый день.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны запустило чатбот Армия+, для консультирования военных и их семей.

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