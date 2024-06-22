В Украине заработала электронная карта услуг для ветеранов войны

В Украине заработала электронная карта услуг, которая должна помочь ветеранам и ветеранкам, а также членам их семей и семьям погибших защитников найти необходимые услуги, предоставляемые государством или различными организациями.
Как отмечают в Минреинтеграции, там собрана информация и адреса организаций, оказывающих психологическую поддержку, медицинские услуги, проводят мероприятия по патриотическому воспитанию, а также оказывают другие услуги по развитию ветеранских объединений, предпринимательских инициатив ветеранов и т.д.
Алгоритм работы с сервисом:
Для облегчения поиска необходимых сервисов электронный ресурс позволяет отфильтровать информацию по следующим критериям:
Отмечается, что для удобства пользователей и полноты данных электронная карта будет обновляться каждый день.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны запустило чатбот Армия+, для консультирования военных и их семей.
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