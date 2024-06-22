Зеленский назначил Посла Украины в Ираке

Иван Довганич стал новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак.

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Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Довганича новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак. Указ Главы государства был обнародован 21 июня.

«Назначить ДОВГАНИЧА Ивана Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак», - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Посла Украины в Польше и переназначил его Послом в Чехии.

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