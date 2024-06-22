Зеленський призначив Посла України у Іраку

Іван Довганич став новим Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Ірак.

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Довганича новим Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Ірак. Указ Глави держави оприлюднили 21 червня.

«Призначити ДОВГАНИЧА Івана Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак», - йдеться в документі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Посла України у Польщі та перепризначив його Послом у Чехії.

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