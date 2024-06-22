В Україні запрацювала електронна карта послуг для ветеранів війни

В Україні запрацювала електронна карта послуг, яка має допомогти ветеранам та ветеранкам, а також членам їхніх сімей та сім’ям загиблих оборонців знайти необхідні послуги, які надаються державою або різноманітними організаціями.
Як зазначають у Мінреінтеграції, там зібрана інформація та адреси організацій, які надають психологічну підтримку, медичні послуги, проводять заходи з патріотичного виховання, а також надають інші послуги з розвитку ветеранських об’єднань, підприємницьких ініціатив ветеранів тощо.
Алгоритм роботи з сервісом:
Для полегшення пошуку необхідних сервісів електронний ресурс дає змогу відфільтрувати інформацію за такими критеріями:
Зазначається, що для зручності користувачів і повноти даних електронна карта оновлюватиметься щодня.
Також «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони запустило чатбот Армія+, для консультування військових та їхніх родин.
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