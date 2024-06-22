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В Україні запрацювала електронна карта послуг для ветеранів війни

20:29, 22 червня 2024
Для полегшення пошуку необхідних сервісів ресурс дає змогу відфільтрувати інформацію за критеріями.
В Україні запрацювала електронна карта послуг для ветеранів війни
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В Україні запрацювала електронна карта послуг, яка має допомогти ветеранам та ветеранкам, а також членам їхніх сімей та сім’ям загиблих оборонців знайти необхідні послуги, які надаються державою або різноманітними організаціями.

Як зазначають у Мінреінтеграції, там зібрана інформація та адреси організацій, які надають психологічну підтримку, медичні послуги, проводять заходи з патріотичного виховання, а також надають інші послуги з розвитку ветеранських об’єднань, підприємницьких ініціатив ветеранів тощо.

Алгоритм роботи з сервісом:

  • Перейти за посиланням на сайт з електронною мапою.
  • Обрати потрібну область, громаду, тип послуг.
  • У таблиці, що відкриється, ознайомитись з описом опцій, які надаються у межах обраної послуги.
  • Обрати організацію для отримання потрібних послуг.

Для полегшення пошуку необхідних сервісів електронний ресурс дає змогу відфільтрувати інформацію за такими критеріями:

  • місцем надання послуг в областях і громадах;
  • типами послуг;
  • їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

Зазначається, що для зручності користувачів і повноти даних електронна карта оновлюватиметься щодня.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони запустило чатбот Армія+, для консультування військових та їхніх родин.

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