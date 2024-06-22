Июль начнется с магнитных бурь: какие дни будут опасные

В июле прогнозируют несколько магнитных бурь.

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Июль начнется с магнитных бурь, которые повлияют на метеозависимых людей.

На июль 2024 года приходится несколько магнитных бурь, и солнечная активность ожидается в начале месяца, отмечают в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Слабая магнитная буря ожидается 1 июля. Она продлится всего 6 часов, и мало кто сможет почувствовать ее силу.

Буря средней силы ожидается 5 июля. Многие будут чувствовать головную боль, и сильнее всего могут пострадать метеозависимые.

Сильная магнитная буря ожидается 10 июля.

Во избежание проблем со здоровьем во время магнитных бурь следует соблюдать следующие правила:

высыпаться

пить достаточное количество воды

совершать прогулки на свежем воздухе

сбалансированно питаться

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