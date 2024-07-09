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СБУ обнародовала новые доказательства умышленного удара рф по больнице «Охматдет»

13:24, 9 июля 2024
В СБУ отмечают, что характер разрушений, свойственный именно боевой части Х-101, разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.
СБУ обнародовала новые доказательства умышленного удара рф по больнице «Охматдет»
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Служба безопасности представила новые доказательства, подтверждающие, что рф прицельно нанесла удар ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет".

По данным СБУ, на месте трагедии обнаружен обломок двигателя крылатой ракеты Х-101, а также:

  • обломок механизма вскрытия крыльев ракеты Х-101;
  • обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
  • отломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (наружная сторона).

"Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар рашистов. Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", - сообщили в СБУ.

Также там отметили, что целенаправленный ракетный удар рф подтверждает в том числе:

1. характер разрушений, присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;

2. пропорции, форма и размеры ракеты, зафиксированной на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ОКР, в т.ч. в ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, поражающую больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.

3. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горькая", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

4. нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно управляемой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Как известно, 8 июля под ракетный обстрел попала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений

 

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