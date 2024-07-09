СБУ оприлюднила нові докази навмисного удару рф по лікарні «Охматдит»

У СБУ зазначають, що характер руйнувань, притаманний саме для бойової частини Х-101, руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні.

Фото: СБУ

Служба безпеки представила нові докази, які підтверджують, що рф прицільно нанесла удар ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит".

За даними СБУ, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101, а також:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 ( на фото під завалами);

на фото під завалами); обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного ( внутрішня сторона) та серійного номерів ( зовнішня сторона).

"Висновки експертів однозначні - це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", - повідомили в СБУ.

Також там зазначили, що цілеспрямований ракетний удар рф підтверджує в тому числі:

1. характер руйнувань, притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні;

2. пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція.

3. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

4. завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме керованою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Як відомо, 8 липня під обстріл рф потрапила дитяча лікарня «Охматдит».

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів.

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