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В Черкасской области будут судить мужчину, который предъявил работнику ТЦК поддельный документ для получения отсрочки

16:31, 11 июля 2024
Мужчине теперь грозит штраф, пробационный надзор или ограничение свободы.
В Черкасской области будут судить мужчину, который предъявил работнику ТЦК поддельный документ для получения отсрочки
Фото: 24tv.ua
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В Черкасской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя с. Билозорье Черкасского района по факту подделки официального документа и его использования.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 27-летний мужчина по состоянию здоровья будучи пригодным к военной службе, с целью получения права на отсрочку от призыва по мобилизации на установленный срок путем внесения в повестку информации о собственном лице и части статьи Закона Украины «О мобилизационную подготовку и мобилизацию», которая является основанием для отсрочки, выполнил изготовление заведомо подложного документа, который в дальнейшем предъявил с целью подтверждения своего права на отсрочку по мобилизации работнику РТЦК и СП.

В прокуратуре добавили, что санкции ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины предусматривают наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая.

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