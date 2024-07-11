На Черкащині судитимуть чоловіка, який пред’явив працівнику ТЦК підроблений документ для отримання відстрочки

Чоловіку тепер загрожує штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі

Фото: 24tv.ua

На Черкащині прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя с. Білозір’я Черкаського району за фактом підроблення офіційного документу та його використання.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 27-річний чоловік за станом здоров’я будучи придатним до військової служби, з метою отримання права на відстрочку від призову по мобілізації на встановлений термін, шляхом внесення до повістки інформації про власну особу та частину статті Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка є підставою для відстрочки, здійснив виготовлення завідомо підробленого документу, який в подальшому пред’явив з метою підтвердження свого права на відстрочку по мобілізації працівнику РТЦК та СП.

У прокуратурі додали, що санкції ч. 1, 4 ст. 358 КК України передбачають покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Раніше ми писали, що штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня.

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