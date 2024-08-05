Какие расходы можно учесть арбитражному управляющему при определении чистого дохода — разъяснение ГНС

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, какие расходы вправе учесть арбитражные управляющие при определении чистого дохода.
Арбитражный управляющий – физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и информация о котором внесена в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.
Частью четвертой статьи 10 Кодекса установлено, что арбитражный управляющий является субъектом независимой профессиональной деятельности.
Обложение доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с положениями статьи 178 НКУ.
Согласно пункту 178.3 статьи 178 НКУ облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности.
В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.
При этом НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для самозанятых лиц, в том числе для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность – арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).
Следовательно, при определении совокупного чистого дохода арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) целесообразно учитывать расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями НКУ, однако, не связанные с исполнением арбитражным управляющим (распорядителем имущества, управляющим санацией, ликвидатором) полномочий распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора по конкретному делу о банкротстве.
К расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, в частности:
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