Практика судов
  1. В Украине

Какие расходы можно учесть арбитражному управляющему при определении чистого дохода — разъяснение ГНС

22:38, 5 августа 2024
Налоговый кодекс не предусматривает какого-либо перечня расходов для самозанятых лиц, в том числе для физлиц-независимиков-арбитражных управляющих.
Какие расходы можно учесть арбитражному управляющему при определении чистого дохода — разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, какие расходы вправе учесть арбитражные управляющие при определении чистого дохода.

Арбитражный управляющий – физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и информация о котором внесена в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

Частью четвертой статьи 10 Кодекса установлено, что арбитражный управляющий является субъектом независимой профессиональной деятельности.

Обложение доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с положениями статьи 178 НКУ.

Согласно пункту 178.3 статьи 178 НКУ облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

При этом НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для самозанятых лиц, в том числе для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность – арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Следовательно, при определении совокупного чистого дохода арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) целесообразно учитывать расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями НКУ, однако, не связанные с исполнением арбитражным управляющим (распорядителем имущества, управляющим санацией, ликвидатором) полномочий распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора по конкретному делу о банкротстве.

К расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, в частности:

  • арендная плата за пользование арендованным помещением или оплата за коммунальные услуги в случае использования собственного нежилого помещения, где находится контора (офис) арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), в том числе его текущий ремонт оборудования пандуса для подъезда инвалидов;
  • расходы на техническое обеспечение деятельности рабочего места такого лица и его обслуживание (охранная и пожарная сигнализация, огнестойкий сейф, информационная вывеска, металлическая дверь или металлическая роллеты);
  • затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования (компьютеров, в том числе их программного обеспечения, принтеров, сканеров, ксероксов, факсов, телефонов и т.п.);
  • затраты на изготовление печатей, а также их замену;
  • расходы по открытию счетов в банках и их расчетно-кассовое обслуживание;
  • расходы по оплате труда и обязательные начисления в фонд оплаты труда помощников (наемных работников);
  • расходы по прохождению повышения квалификации. Приобретение и подписка на нормативную литературу (книги, журналы, диски, программы и т.п.);
  • расходы по пользование электронной базой законодательства;
  • затраты на подключение и использование сети Интернет;
  • приобретение канцелярских принадлежностей;
  • суммы уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • расходы на страхование профессиональных рисков арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) за вред, причиненный вследствие непреднамеренных действий или ошибки при совершении полномочий арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора);
  • почтовые и курьерские услуги, необходимые для выполнения деятельности арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора);
  • расходы на услуги телекоммуникационной связи для ведения налогового учета и предоставления налоговой и иной отчетности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая объяснила «троллингом» свою подпись под законопроектом о разрешении на выезд чиновникам за границу

Марьяна Безуглая объяснила, почему оказалась среди инициаторов законопроекта о разрешении на выезд забронированным госслужащим и экспертам по реформам за границу.

«Индекс страха и алчности» CNN, измеряющий настроения рынка, упал до «экстремального страха» - в Федеральной резервной системе США пообещали «принять меры»

Замедление роста экономики США и рост безработицы – с чем связывают панику на фондовых рынках.

Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива

Государственная судебная администрация отчиталась об обеспечения судов генераторами и горючим.

«Прописка» все же имеет значение – в Верховном Суде отступили от предыдущих позиций по поводу права подать иск по месту нахождения

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не соответствует ГПК, указала Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Верховный Суд отступил от прежних позиций по делу о праве прокурора обжаловать заочное решение о признании права на земельный пай

Объединенная палата Верховного Суда заявила, что апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео