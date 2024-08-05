Какие расходы можно учесть арбитражному управляющему при определении чистого дохода — разъяснение ГНС

Налоговый кодекс не предусматривает какого-либо перечня расходов для самозанятых лиц, в том числе для физлиц-независимиков-арбитражных управляющих.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, какие расходы вправе учесть арбитражные управляющие при определении чистого дохода.

Арбитражный управляющий – физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и информация о котором внесена в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

Частью четвертой статьи 10 Кодекса установлено, что арбитражный управляющий является субъектом независимой профессиональной деятельности.

Обложение доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с положениями статьи 178 НКУ.

Согласно пункту 178.3 статьи 178 НКУ облагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

При этом НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для самозанятых лиц, в том числе для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность – арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Следовательно, при определении совокупного чистого дохода арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) целесообразно учитывать расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями НКУ, однако, не связанные с исполнением арбитражным управляющим (распорядителем имущества, управляющим санацией, ликвидатором) полномочий распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора по конкретному делу о банкротстве.

К расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, в частности:

арендная плата за пользование арендованным помещением или оплата за коммунальные услуги в случае использования собственного нежилого помещения, где находится контора (офис) арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), в том числе его текущий ремонт оборудования пандуса для подъезда инвалидов;

расходы на техническое обеспечение деятельности рабочего места такого лица и его обслуживание (охранная и пожарная сигнализация, огнестойкий сейф, информационная вывеска, металлическая дверь или металлическая роллеты);

затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования (компьютеров, в том числе их программного обеспечения, принтеров, сканеров, ксероксов, факсов, телефонов и т.п.);

затраты на изготовление печатей, а также их замену;

расходы по открытию счетов в банках и их расчетно-кассовое обслуживание;

расходы по оплате труда и обязательные начисления в фонд оплаты труда помощников (наемных работников);

расходы по прохождению повышения квалификации. Приобретение и подписка на нормативную литературу (книги, журналы, диски, программы и т.п.);

расходы по пользование электронной базой законодательства;

затраты на подключение и использование сети Интернет;

приобретение канцелярских принадлежностей;

суммы уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

расходы на страхование профессиональных рисков арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) за вред, причиненный вследствие непреднамеренных действий или ошибки при совершении полномочий арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора);

почтовые и курьерские услуги, необходимые для выполнения деятельности арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора);

расходы на услуги телекоммуникационной связи для ведения налогового учета и предоставления налоговой и иной отчетности.

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