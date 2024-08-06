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Дело экс-должностных лиц АРМА по обвинению в завладении почти $400 тысяч направили в суд

21:35, 6 августа 2024
Эти средства были изъяты и арестованы во время обыска в рамках уголовного производства и затем переданы в управление АРМА в соответствии с решением суда.
Дело экс-должностных лиц АРМА по обвинению в завладении почти $400 тысяч направили в суд
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САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, среди которых временно исполняющий обязанности главы АРМА, его заместитель и начальник управления менеджмента активов, два адвоката (должности указаны на момент совершения преступления), по обвинению в завладении 398 тысяч долларов США , которые находились под арестом и были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП отмечают, что в рамках досудебного расследования, которые проводили детективы НАБУ, было установлено, что в августе-декабре 2020 года вышеуказанные лица незаконно завладели средствами в сумме около $400 тысяч, которые были переданы в управление АРМА. Эти средства были изъяты и арестованы во время обыска в рамках уголовного производства и затем переданы в управление АРМА в соответствии с решением суда.

«Выяснилось, что лица подделали решение суда об отмене ареста из средств и в дальнейшем перечислили эти средства на банковский счет физического лица, не имевшего к деньгам никакого отношения, впоследствии распределив перечисленные деньги между собой», - пишут в прокуратуре.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Действия одного из адвокатов квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Материалы относительно физического лица выделены в отдельное уголовное производство.

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